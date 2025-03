Torna l'appuntamento con l’ora legale: il cambio dell'orario avverrà quest’anno nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Come al solito, alle 2 di notte le lancette dovranno essere spostate di un'ora in avanti passando così direttamente alle 3. Perderemo quindi un’ora di sonno, il prezzo da pagare per avere la luce per più tempo in serata.

Smartphone, tablet, computer e gli altri dispositivi elettronici connessi a internet si aggiornano da soli, mentre restano da spostare gli orologi da polso e quelli appesi in casa, oltre a quelli di alcuni elettrodomestici e delle automobili.

GLI EFFETTI SUL CORPO – Ma quali gli effetti di questo cambio sul corpo umano? Secondo gli esperti, alcune persone potrebbero necessitare di qualche giorno per abituarsi al cambio d'orario, con conseguente stanchezza, ma anche irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul lavoro, nausea e inappetenza. A soffrire di più chi, in base al proprio orologio biologico interno, è abituato a coricarsi e alzarsi tardi, perché dovrà faticare ancora di più per svegliarsi un’ora prima.

PREZIOSI ALLEATI – Quali, allora, i rimedi? Fra tutti l’assunzione di vitamine e sali minerali. Di particolare aiuto le vitamine del gruppo B, la vitamina C e la vitamina E. Via libera anche a ferro, potassio e magnesio. E ancora bere molta acqua, dormire almeno 8 ore modificando eventualmente l’orario in cui ci si corica, non assumere bevande eccitanti e non mangiare troppo. E ancora praticare attività fisica, evitando però le ore serali.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata