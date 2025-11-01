A Nuoro un nuovo ambulatorio per la sindrome del tunnel carpaleÈ in funzione nel reparto di Neurochirurgia del San Francesco
Il reparto di Neurochirurgia di Nuoro ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi della "sindrome del tunnel carpale", una delle neuropatie più comuni e invalidanti.
Il progetto è stato reso possibile grazie all'arrivo di un elettromiografo di ultima generazione, frutto di un investimento regionale, che consente di eseguire esami altamente accurati di velocità di conduzione motoria (VCM) e sensitiva (VCS).
Ogni mercoledì vengono effettuati otto esami completi, con altrettanti pazienti presi in carico. Non solo: contestualmente all'esame, il medico specialista valuta se siano presenti i criteri per un eventuale intervento chirurgico. In caso positivo, il paziente viene immediatamente inserito nella lista operatoria, con un notevole risparmio di tempo e con l'eliminazione di passaggi ridondanti.
«In questo modo - spiega il direttore della Neurochirurgia, Claudio Bernucci - si ottiene un duplice beneficio: da un lato si snellisce il percorso diagnostico-terapeutico, dall'altro si garantisce ai cittadini una presa in carico rapida ed efficace, senza la necessità di ripetere visite o controlli in più sedi».
L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: ridurre le liste d'attesa non solo per il territorio nuorese, ma per l'intero bacino del centro-nord Sardegna, offrendo ai pazienti una risposta rapida e qualificata a una patologia molto diffusa, che se non trattata può compromettere in modo importante la qualità di vita.
Nell'ambulatorio è inoltre possibile diagnosticare altre patologie compressive del sistema nervoso periferico, tra cui le sindromi da intrappolamento del nervo ulnare, rafforzando ulteriormente la capacità di diagnosi precoce e presa in carico specialistica. I pazienti interessati possono accedere al servizio semplicemente prenotando tramite il Cup, purché in possesso della relativa impegnativa del medico curante.
«Con questo nuovo ambulatorio - dichiara il commissario straordinario dell'ASL 3, Angelo Zuccarelli - la Neurochirurgia di Nuoro si conferma come un punto di riferimento per l'assistenza specialistica e l'innovazione sanitaria sul territorio, capace di coniugare alta tecnologia e attenzione concreta alle esigenze dei pazienti».
(Unioneonline/v.l.)