Si parla di disturbi alimentari nella puntata doppia di martedì 15 marzo di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Gli spettatori potranno fare domande in diretta, e mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sono la professoressa Fernanda Velluzzi del Centro Obesità del San Giovanni di Dio e il professor Bernardo Carpiniello, direttore di Psichiatria del Policlinico Duilio Casula.

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell'alimentazione sono patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Circa il 90% delle persone affette da questi disturbi è di sesso femminile.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

