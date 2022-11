Si parla di influenza nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 8 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Stefano Del Giacco, allergologo e immunologo del Policlinico Duilio Casula.

L'influenza, o sindrome influenzale, è una malattia respiratoria che può manifestarsi in forme di diversa gravità. I soggetti più a rischio sono gli anziani e chi ha alcuni tipi patologie.

Colpisce mediamente il 9% della popolazione generale. Già nel mese di settembre, di quest’anno, in 99 paesi del mondo si sono registrati 5.323 casi di influenza, di cui 4.706 (88,4%) sono stati tipizzati come influenza A e 617 (11,6%) come B.

Il vaccino rimane l’arma più potente per evitare di ammalarsi. Quello quadrivalente, che contiene sia le varianti antigeniche di tipo A che di tipo B compresi i sottotipi dei virus appare quello più completo per contrastare l’influenza stagionale.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

