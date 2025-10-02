Il ministero delle Infrastrutture informa che il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). «Il provvedimento - spiega il Mit - destina un importo complessivo di 957.062.827,86 euro al finanziamento di 75 interventi».

«Il finanziamento - aggiunge la nota - consentirà la realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche su tutto il territorio nazionale. Le risorse sono state ripartite per il periodo 2025-2029».

Nella selezione degli interventi sono stati applicati «criteri precisi, favorendo la sostenibilità nell’uso della risorsa idrica e dando priorità al completamento di opere già avviate. Il 40% delle risorse va a regioni del Mezzogiorno».

