Opere idriche, ok al piano stralcio da 957 milioni di euro per 75 progettiIl ministro Salvini ha firmato il decreto che approva lo stralcio 2025 del Pniissi: 957 milioni di euro per 75 interventi entro il 2029
Il ministero delle Infrastrutture informa che il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). «Il provvedimento - spiega il Mit - destina un importo complessivo di 957.062.827,86 euro al finanziamento di 75 interventi».
«Il finanziamento - aggiunge la nota - consentirà la realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche su tutto il territorio nazionale. Le risorse sono state ripartite per il periodo 2025-2029».
Nella selezione degli interventi sono stati applicati «criteri precisi, favorendo la sostenibilità nell’uso della risorsa idrica e dando priorità al completamento di opere già avviate. Il 40% delle risorse va a regioni del Mezzogiorno».
El. & E
(Estratto da “Norme e tributi Plus Enti Locali e Edilizia”, Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2025, in collaborazione con L’Unione Sarda)