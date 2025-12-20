La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso per il bando STA.BILE. Sardegna (determinazione 6469/79560 del 27 novembre 2025), rivolto alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) per favorire la creazione di occupazione stabile, contrastare la precarietà e sostenere la competitività del tessuto produttivo isolano, con una dotazione di 16 milioni di euro fino al 2027, in regime de minimis (Reg. UE 2831/2023).

Le linee di intervento

L’incentivo è costituito da un contributo di importo variabile, in base alla retribuzione mensile lorda corrisposta al lavoratore agevolato e all’età dello stesso, da un minimo di 2.400 euro ad un massimo di 9 mila euro per lavoratore, spettante per:

A. assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno 2025 di soggetti che hanno svolto un periodo di tirocinio presso la medesima azienda;

B. trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenute dal 1° giugno 2025;

C. trasformazioni di contratti a termine part-time in contratti a tempo indeterminato full-time, avvenute dal 1° giugno 2025. Il lavoratore oggetto del beneficio dovrà essere residente/domiciliato in Sardegna e dovrà avere raggiunto la maggiore età al momento di presentazione della domanda; dovrà inoltre essere mantenuto in forza per 24 mesi dall’assunzione/trasformazione, fatti salvi i casi di dimissioni, quiescenza o licenziamento per giusta causa.

Sono esclusi i rapporti di lavoro in somministrazione, di lavoro domestico, intermittenti e, pare, anche di apprendistato. Le aziende dovranno avere sede in Sardegna ed essere in regola relativamente a Durc, normativa in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, obblighi di cui alla legge 68/1999 ed integrale applicazione del Ccnl; restano escluse le imprese appartenenti ai settori elencati all’articolo 3, paragrafo 2, del bando in esame.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere compilate ed inviate all’interno del portale Sil Sardegna, con accesso tramite Spid, Cieo Cns secondo il seguente schema: - Linee A e B: dalle ore 10:00 del giorno 19 dicembre 2025 e fino alle ore 23.59 del giorno 31 dicembre 2025; - Linea C: dalle ore 16:00 del giorno 22 dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 del giorno 31 dicembre 2025. Le istanze potranno essere trasmesse sia per assunzioni/trasformazioni già effettuate (decorrenti, come detto, dal1° giugno 2025), sia per prenotare le risorse per eventuali assunzioni/trasformazioni future, che dovranno avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione della determinazione di ammissibilità formale alla misura.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate alla mail lav.programmazione@regione.sardegna. it indicando nell’oggetto “Richiesta chiarimenti Avviso STA.BILE 2025”, alle quali verrà fornito riscontro mediante pubblicazione di apposite faq sul sito istituzionale www.regione.sardegna. it e www.sardegnalavoro.it nella pagina relativa all’avviso.

