Industria, 700mila lavoratori in meno dal 2007Il settore commercio ha perso 300mila addetti, la PA 225mila: il Rapporto annuale dell’Istat
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La crescita dell’occupazione dell’ultimo ventennio è avvenuta attraverso un’ampia ricomposizione della forza lavoro che si è spostata dall’industria al terziario, assecondando il cambiamento in atto della struttura produttiva del Paese. Considerando le Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula), il Rapporto annuale dell’Istat osserva che tra il 2007 e il 2024 lo spostamento di occupati tra i settori è stato molto ampio; tra le attività che hanno perso nel complesso 1,35 milioni di Ula, spicca l’Industria in senso stretto che ha fatto registrare una diminuzione di quasi 700mila, seguita dal Commercio con - 300mila e oltre - 225mila la Pubblica amministrazione. Altri settori hanno aumentato di poco meno di 2milioni le Ula: quasi mezzo milione in più nella Sanità e assistenza sociale e oltre 400mila in più sia nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche, che nei Servizi di alloggio e ristorazione. Il risultato di questa profonda ricomposizione della forza lavoro è che la quota della manifattura sull’occupazione, misurata in unità di lavoro, si è ridotta di 3,3 punti percentuali, attestandosi nel 2024 al 14,1% del totale, mentre quella dei servizi è cresciuta in misura analoga, seppure con andamenti differenziati tra le varie componenti.
Il tutto mentre le risorse umane impiegate nel sistema economico, misurate dai Conti Nazionali, sono cresciute di circa 1,4 milioni di occupati (+5,6%) e di 600mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (+2,4%). Entrando più nel dettaglio, nell’Industria, nel periodo compreso tra il 2007-2024, la manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile-abbigliamento (-235 mila Ula, pari a quasi il 40% del comparto) e, anche se in misura minore, negli altri comparti tradizionali (industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche) che sono più esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
Il Rapporto dell’Istat collega questo spostamento a un problema strutturale della produttività italiana. Molti dei settori che hanno aumentato l’occupazione sono attività ad alta intensità di lavoro, ma con crescita della produttività modesta o addirittura negativa. La riallocazione dell’occupazione ha contribuito alla stagnazione della produttività aggregata italiana: tra il 2007 e il 2025 la produttività per ora lavorata in Italia è cresciuta appena dell’1,4% (molto meno che in Spagna, Germania e Francia).
Giorgio Pogliotti
(Estratto da “Top24 Lavoro Ai”, Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)