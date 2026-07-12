Sardegna, Calabria e Sicilia: comunicazione entro il 4 settembre per i premi sospesiIndicazioni dell’Inail per i territori interessati da eccezionali eventi atmosferici nel periodo 18 gennaio-30 aprile 2026
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A partire dal 3 luglio è disponibile il servizio online per comunicare all’Inail la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e agli adempimenti in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
La sospensione è stata disposta dall’articolo 2, comma 3, del Dl. 25/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 59/2026 e riguarda i territori della fascia costiera delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati da eccezionali eventi atmosferici.
A comunicare la prossima apertura del servizio online è il medesimo istituto assicurativo con l’istruzione operativa del 30 giugno 2026.
La comunicazione di sospensione potrà essere inviata da aziende e intermediari abilitati, in modalità esclusivamente telematica ed entro il 4 settembre 2026, utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” presente sul sito istituzionale dell’Inail all’interno del menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Interessati dalla sospensione sono i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 1, del Dl. 25/2026, vale a dire coloro che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la sede legale ovvero la sede operativa della ditta, ossia la sede dove viene svolta l’attività economica, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ubicata presso immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità con provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori calamitati delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
Gli interessati (soggetti assicuranti e intermediari abilitati ai servizi online) possono accedere al nuovo servizio disponibile, autenticandosi sul portale dell’Inail con le proprie credenziali Spid, Cns o Cie o dalla pagina MyInail/Servizi e selezionando il link Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati >Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati.
L’Inail fa presente che il servizio può essere utilizzato una sola volta e quindi eventuali integrazioni o rettifiche della comunicazione trasmessa possono essere inviate esclusivamente via Pec alla Sede territoriale competente.
L’intermediario è tenuto a selezionare l’azienda per la quale sta effettuando la comunicazione.
Oltre ad avviare una nuova comunicazione, è possibile, tramite la funzionalità Comunicazioni di sospensione inviate, visualizzare l’elenco delle comunicazioni che sono state inviate dall’utente.
Per la corretta fruizione del servizio, l’Inail fornisce il manuale Utente con il fac-simile della comunicazione.
L’Istituto ricorda infine che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 12 ottobre 2026 (il 10 ottobre 2026 cade di sabato) e che, alla ripresa dei medesimi, i soggetti interessati dovranno indicare, nel modello di pagamento F24, il numero di riferimento “999280”.
Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, invece, si dovrà indicare il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.
Per chi ha presentato la comunicazione di sospensione, inoltre, a partire dal 21 settembre 2026 e fino al 12 ottobre 2026 saranno disponibili i servizi online Alpi online e Riduzione per prevenzione ai fini delle denunce retributive per l’autoliquidazione 2025/2026 e per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione 20264 non presentate per effetto della sospensione.
Infine, avverte l’Inail, saranno diramate successive istruzioni per l’applicazione in procedura GRA Web dei codici di sospensione, delle denunce annuali delle retribuzioni e della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e per il rilascio del Durc online.
Gianluca Pillera
(Estratto da “Norme & Tributi Plus Lavoro”, Il Sole 24 Ore, 1° luglio 2026, in collaborazione con L’Unione Sarda)