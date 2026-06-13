Pietro Pittalis confermato per acclamazione segretario regionale di Forza Italia in Sardegna. Con lui una squadra di diciotto azzurri, il nuovo direttivo isolano.

La mozione unitaria che ha proposto la riconferma di Pittalias è stata approvata al Palacongressi della Fiera di Cagliari.

A presiedere il congresso è stato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia. Conclusioni affidate al segretario Nazionale di Forza Italia e vice presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. Ad aprire il dibattito il deputato azzurro Ugo Cappellacci. Poi gli altri interventi. E infine il voto dell'assemblea.

«A noi interessa mandare a casa questa giunta perché non sta dando risposte ai sardi - ha detto Pittalis dal palco del Palacongressi - E allora continuiamo a organizzarci con le nostre forze, con quel bagaglio di idee, quel bagaglio di proposte che davvero è stato straordinario vedere come tutti hanno partecipato a dare il loro contributo. Noi non abbiamo un generale, noi abbiamo una guida». «Noi non siamo un partito caserma, noi siamo un partito nel quale si discute, nel quale ci si confronta e in Sardegna non ci sarà mai nessuno al comando. Ci sarà uno che ascolterà, uno che si confronterà, uno che insieme a voi e con voi deciderà. Questa è la forza del nostro partito, questa è la forza di Forza Italia Sardegna al quale noi consegneremo il futuro di una classe dirigente. Forza Italia ha una delle classi dirigenti più alte, più adeguate che si possano davvero riscontrare», ha concluso.

(Unioneonline)

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