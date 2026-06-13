Tajani a Cagliari: «Roma deve aiutare la Sardegna, l'insularità è una priorità»Il vicepremier nel capoluogo per il primo congresso regionale di Forza Italia: «Al lavoro per rendere l’Isola più competitiva anche a livello di turismo, esportazioni e numero degli occupati»
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Via alla Fiera di Cagliari al primo congresso regionale di Forza Italia che dovrebbe portare alla conferma di Pietro Pittalis quale segretario nell’isola.
Per l’occasione, e in veste di presidente del partito, c’è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Forza Italia lavora per vedere quest’Isola crescere, perché sia più competitiva anche a livello di turismo, esportazioni e numero degli occupati», ha detto. «Naturalmente la Sardegna deve essere aiutata da Roma, c’è il tema dell’insularità, dei costi troppo alti per spostarsi. Stiamo lavorando in questa direzione affinché i sardi siano sempre più vicini al continente. Questa è una priorità e sono certo che con la Zes si possa fare qualche cosa di concreto».