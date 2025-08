Al via a Villa Devoto il tavolo di maggioranza convocato da Alessandra Todde per discutere di elezioni provinciali e assestamento di bilancio. Si tratta del primo vertice del Campo largo dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi provocate in parte dal segretario del Pd, Piero Comandini, che all’ultima assemblea del partito aveva parlato di risultati raggiunti dalla Giunta «non all’altezza» e della necessità di un rilancio dell’azione di Governo, in parte dai Progressisti e in particolare da Luciano Uras che aveva fatto riferimento a un «esecutivo slegato dalla società».

Poco prima del vertice, Comandini si è detto ottimista: «Siamo convinti che ci siano le condizioni per continuare a risolvere i problemi della Sardegna, ci sono tante cose da fare, ora avremo un assestamento che mette a disposizione per i sardi tantissime risorse». Serve un cambio di passo? «Chi fa politica non si deve mai accontentare dei risultati».

Nei giorni scorsi, i Progressisti erano stati i primi a chiedere il vertice di maggioranza. «Oggi il tema principale è l’assestamento di bilancio, è importante approvarlo il prima possibile per riprendere una regolarità nell’approvazione della prossima finanziaria e dei successivi assestamenti», ha detto il capogruppo Francesco Agus. Quanto agli assetti di Giunta, a una possibile verifica chiesta sempre dal partito, «oggi non è all’ordine del giorno, ma è una riunione aperta ai segretari di partito e si parlerà anche del prosieguo della legislatura». Com'è noto, i Progressisti non si sentono più rappresentati dall'assessore all'Agricoltura Gianfranco Satta entrato in Giunta proprio in quota Progressisti. «Ci sono modi per rilanciare l'azione di governo e la nostra partecipazione alla stessa», ha aggiunto Agus.

