È il giorno del vertice di maggioranza convocato a Villa Devoto dalla governatrice Alessandra Todde.

Sul tavolo l'esigenza di trovare un metodo per le elezioni provinciali previste a fine settembre. Sono quelle di secondo livello che alcuni partiti del Campo Largo, con rappresentanza limitata nei comuni, vedono come fumo negli occhi.

All'incontro, difficile non rimbalzino le recenti fibrillazioni, alimentate dai recenti moniti arrivati da Progressisti e Partito Democratico che hanno criticato l'azione della Giunta e una guida ritenuta troppo personalistica della presidente.

Il vertice sarà inoltre l'occasione per provare a fare quadrato sull'Assestamento di Bilancio che nella stessa maggioranza trova ancora divisioni. Manovrina da circa 800 milioni che il Consiglio Regionale potrebbe approvare entro la pausa estiva.

Il voto finale in aula è atteso tra giovedì e venerdì. Sarà corsa contro il tempo anche definire un accordo con le opposizioni che almeno, al momento, appare in salita, tanto da non escludere lo slittamento a settembre.



