Avanti con l’assestamento di bilancio da approvare prima di Ferragosto, mentre in vista delle elezioni provinciali di secondo livello fissate per il 29 settembre sarà istituita una cabina di regia per individuare i candidati alla presidenza degli enti intermedi e alle assemblee.

Questo, in sintesi, è ciò che emerge dal vertice del Campo largo terminato poco fa a Villa Devoto. Un tavolo atteso, soprattutto a causa delle fibrillazioni dei giorni scorsi.

La presidente della Regione Alessandra Todde ha parlato di un vertice «molto positivo, l’incontro è stato corale e sono contenta che siano state chiarite discussioni delle scorse settimane. La coalizione è salda e coesa».

Si fa strada anche l’ipotesi di approvare un provvedimento bis, ad hoc per affrontare l’emergenza della dermatite bovina: dodici milioni di euro messi a disposizione dall’assessorato all’Agricoltura.

