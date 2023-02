C’è aria di crisi in maggioranza dopo le vicende che hanno riguardato la nomina del segretario generale della Regione. «Che soffino venti di crisi in maggioranza mi pare evidente soprattutto per quella che è la situazione di contesto», ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato Ugo Cappellacci, prima di fare il suo ingresso a Villa Devoto dove è in programma dalle 12 il vertice convocato dal presidente della Regione Christian Solinas con all’ordine del giorno le amministrative di primavera. Infatti, ha spiegato, «abbiamo una Sardegna che è in grande difficoltà, una serie di provvedimenti che tardano ad arrivare e anche le procedure amministrative sono molto lente. C’è da fare una messa a punto e dare quell’accelerata di cui parliamo da tempo ma che purtroppo ancora non vediamo».

Per Cappellacci la prima nomina dell’ex Pd Cucca a segretario regionale «è stata qualcosa di incomprensibile, non entro nella valutazione della persona sulla quale non c’è nulla da dire, ma la valutazione politica che do della vicenda è estremamente negativa, quanto meno sul metodo: in una prospettiva di chiusura della legislatura sono questioni che vanno concordate».

Cappellacci ha lasciato Villa Devoto alle 12.45 per il perdurare di un precedente incontro di Solinas con la coordinatrice di FdI Antonella Zedda che ha fatto ritardare l’inizio del vertice collegiale. «Ho molto da fare», ha detto l’azzurro andando via.

Dell’esigenza di una maggiore condivisione ha parlato anche la stessa senatrice Zedda prima di entrare: «Per noi i tavoli sono fondamentali e dovrebbero essere fatti con cadenza fissa, da tempo chiedevamo questo per le amministrative». Quanto alle scelte sul segretario generale, «per noi chi governa ha una autonomia ma certe scelte devono essere maggiormente condivise».

Al tavolo siedono anche Dario Giagoni, coordinatore della Lega, Antonio Moro, presidente del Psd’Az, Andrea Biancareddu, coordinatore dell’Udc, Aldo Salaris, coordinatore dei Riformatori, Alberto Urpi per Sardegna 20Venti.

