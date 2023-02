La Giunta Solinas ha nominato l’avvocato Giuseppe Luigi Cucca segretario generale della Regione.

L’ex consigliere regionale senatore e segretario del Pd sardo, poi confluito in Italia Viva, era destinato a un incarico importante nel Consiglio superiore della Magistratura. Ma, per diverse circostanze, non gli è stato assegnato.

Ora la nomina a segretario generale da parte della Giunta di centrodestra: «Èper me un fulmine a ciel sereno. Assumerò un incarico importante e di grande responsabilità. Sono un avvocato, in 19 anni politica attiva in Regione e in Senato penso di conoscere quasi tutti i meccanismi. È’ una nomina di prestigio, che mi gratifica molto. Ho sempre lavorato sottotraccia».

© Riproduzione riservata