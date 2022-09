Enrico Letta sarà domani a Cagliari e Sassari.

Il segretario del Partito democratico arriverà nel capoluogo in mattinata, alle 11.15 interverrà alla conferenza stampa nella sede del Pd in via Emilia per illustrare i principali temi della campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre, e il programma della lista Italia democratica e progressista, insieme ai candidati nei collegi plurinominali e uninominali della Sardegna e alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici che hanno costituito la lista.

Ci saranno poi gli incontri incentrati sulle principali vertenze isolane: alle 12, con le forze economiche e i rappresentanti datoriali, alle 14 con i sindacati confederali e alle 15 con il gruppo consiliare Pd.

Alle 16, allo Spazio Search di Largo Carlo Felice, Letta incontrerà i sindaci e gli amministratori, per terminare gli appuntamenti cagliaritani alle 17.30 con un comizio in Piazza del Carmine.

In serata sarà infine a Sassari: appuntamento alle 20.30 al teatro Verdi per un’iniziativa pubblica.

Il segretario del Pd è sempre molto legato alla Sardegna: sua madre Anna Banchi è infatti nata a Sassari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata