Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca 'Futuro nazionale', e sotto quella gialla “Vannacci”, tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con al centro un'ala (ma può anche sembrare una fiamma stilizzata) tricolore: è il simbolo registrato da Roberto Vannacci, con quel nome che da qualche giorno rimbalzava nelle indiscrezioni sul nuovo partito a cui in futuro potrebbe dare vita il vicesegretario della Lega.

«È solo un simbolo, come quello del "Mondo al contrario” e di “Generazione Decima”», taglia corto l'europarlamentare, che in poco più di due anni, dopo il libro che sollevò tante polemiche, è diventato prima europarlamentare leghista e poi vice di Matteo Salvini.

All'Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network, la domanda di registrazione del marchio è stata presentata il 24 gennaio, sabato scorso, mentre la Lega era riunita in Abruzzo, da dove Salvini ha lanciato una serie di avvertimenti, spiegando che «fuori dalla Lega c'è il deserto», e che come «insegna la storia» chi esce dal partito «finisce nel nulla». Parole che sono state lette, dai leghisti e non solo, anche alla luce dei movimenti in Parlamento, dove almeno due deputati, Edoardo Ziello e Rossano Sasso (che si sono discostati dalla linea del gruppo sulla risoluzione sull'Ucraina), sono ormai considerati “vannacciani”.

