«Oltre ad una concreta lotta alla povertà, con l'obiettivo di far uscire dal bisogno e non con un'assistenza eterna, la Regione deve sostenere le famiglie non solo quelle esistenti, con un Piano Anziani, che preveda una completa assistenza sociosanitario e lo sviluppo della telemedicina, ma anche quelle che possono assicurare il futuro della nostra terra, con un aiuto concreto alla natalità».

Lo ha detto Paolo Truzzu, candidato del centrodestra alle elezioni regionali del 25 febbraio, incontrando il segretario regionale della Cisl Gavino Carta, primo di una serie di faccia a faccia della sua campagna elettorale con i rappresentanti delle sigle sindacali.

Durante l’incontro Truzzu ha condiviso con Carta «l’urgenza di arrivare a una programmazione delle risorse regionali 2021/2027, che sia partecipata e condivisa con l'obiettivo di una spesa veloce ed efficace», mentre il leader sindacale ha sottoposto un documento con alcune proposte per lo sviluppo e il lavoro nell'Isola.

«Ho condiviso diverse osservazioni della Cisl e ho garantito il mio impegno - ha riferito Truzzu dopo l'incontro -. Una programmazione che è un passo necessario per realizzare nuove opportunità di sviluppo, migliorando le capacità attrattive dell'Isola», ha sottolineato l'aspirante governatore. Aggiungendo: «Una maggiore attenzione verso l'adeguamento e l'incremento delle infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti. Le politiche attive saranno una priorità per garantire lavoro, strumento indispensabile anche per combattere lo spopolamento, uno dei mali più pericolosi che affligge la Sardegna, e offrire prospettive di futuro per i giovani».

(Unioneonline/l.f.)

