Niente pale nei dintorni dell’Einstein Telescope.

Alessandra Todde prova a fugare ogni dubbio nel corso dell’incontro a Olbia per la firma dell’accordo di cooperazione scientifica Italia-Spagna per la realizzazione di ET a Lula, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del viceministro spagnolo della Scienza, Ricerca e Innovazione, Juan Cruz Cigudosa, e del sindaco di Lula Mario Calia.

«Sui dubbi riguardo il tema eolico, voglio ricordare che è vigente una legge che dice che nell'area di rispetto che è di 40 chilometri nei dintorni dell'Einstein Telescope non si possono fare impianti e questo è il modo migliore per rispondere a chi vuole speculare anche in quel territorio».

A proposito di ET Todde ha dichiarato: «Stiamo istituendo un'unità di progetto sotto la presidenza che si preoccuperà di costruire tutto quello che è il contorno, con un master plan per le infrastrutture, le scuole internazionali e tutto quello che può accogliere una comunità internazionale e la può far insediare correttamente nel nostro territorio».

«Alla ricerca ci penseranno gli scienziati - ha aggiunto - noi dobbiamo offrire le migliori condizioni affinché si trovino bene e riescano a svolgere il loro lavoro».

