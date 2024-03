«Sono felice e desiderosa di mettermi subito al lavoro». Così la presidente della Regione Alessandra Todde subito dopo la proclamazione ufficiale della Corte d'Appello.

«Sarà importante fare un buon passaggio di consegne con gli uffici della Regione e occuparsi delle cose più urgenti, e lavorare in questi giorni per formare una squadra all'altezza delle aspettative». Possibile la formazione della Giunta prima di Pasqua: «L'idea è di lavorare perché la squadra sia pronta, compatibilmente con i tempi di insediamento, dobbiamo dare risposte concrete rispetto ai tanti problemi che ci sono».

La governatrice ha appreso della proclamazione durante un vertice con una delegazione del Pd rappresentata da Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Roberto Deriu. «I confronti con le forze della coalizione sono molto frequenti, vogliamo continuare a essere coesi per avere un governo che sia equilibrato e corretto nell'assunzione di responsabilità da parte di tutte le sigle».

Sul seggio in più acquistato dal M5S: «Gli equilibri cambiano di poco nella misura in cui sia importante riconoscere l'apporto che le forze politiche hanno dato durante la campagna elettorale. Questo si misura con i voti e non con il numero dei consiglieri».

© Riproduzione riservata