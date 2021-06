Il Consiglio regionale slitta al pomeriggio a causa delle tensioni in maggioranza. All’ordine del giorno era in programma la discussione di tre proposte di legge sul turismo ma due giorni fa il leader dell’Udc Giorgio Oppi ha annunciato che il gruppo non avrebbe partecipato alla seduta per dimostrare che “la nostra presenza è fondamentale”. Stamattina la seduta è stata sospesa subito per mancanza del numero legale. Ora è in corso un vertice dei capigruppo di maggioranza. Oggetto della discussione è il rimpasto. Secondo quanto emerge, dopo aver elencato gli enti dove sono state nominate figure riferibili a Lega e Psd’Az, Oppi avrebbe reclamato subito un incontro con il presidente della Regione Christian Solinas.

Anche il capogruppo del Misto, Roberto Caredda, chiede con insistenza un rappresentante in Giunta. Intanto il presidente del Consiglio Michele Pais ha così motivato il rinvio della seduta: “dialettiche interne alla compagine di maggioranza”. L’opposizione non sta a guardare e tra poco terrà una conferenza stampa.

