«La convocazione ricevuta è irrituale. È il presidente della Regione e segretario del Psd’Az Christian Solinas a capo dello schieramento di centrodestra ad avere il titolo per convocare la coalizione».

L’ha spiegato Antonio Moro, presidente del Psd’Az e assessore ai Trasporti, a proposito del tavolo per le regionali fissato per venerdì alle 11 a Palazzo Tirso dalla coordinatrice e senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda che in una nota di sabato scorso aveva dichiarato che non ci sono le condizioni per una ricandidatura del presidente uscente alle Regionali del 2024.

Oggi, a margine dei lavori in Consiglio regionale, Moro ha fatto sapere di aver inviato una lettera alla stessa Zedda in cui parla anche a nome del governatore. E ha annunciato che Solinas, a sua volta, «è disponibile a una convocazione tempestiva e urgente tale da poter garantire il confronto utile e costruttivo tale da mantenere unita e compatta la coalizione così da presentarsi vincenti alle prossime elezioni regionali».

