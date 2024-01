«C'è tempo prima delle candidature finali». Sono le parole che Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier, ha usato per commentare la possibile candidatura indipendente in Sardegna di Alessandra Zedda, ex vice presidente della Giunta Solinas con Forza Italia, che questa mattina ha depositato il simbolo della lista col suo nome: “Anima di Sardegna, Alessandra Zedda presidente”.

A Zedda si è rivolto questa mattina anche il candidato del centrodestra per FdI, Paolo Truzzu: «Il tuo percorso politico all'insegna della coerenza, parla chiaro», ha detto il sindaco di Cagliari nel suo intervento da Olbia.

Per poi aggiungere: «Anche nel rispetto della tua storia, il tuo posto è con noi. Una candidatura in solitudine si trasformerebbe in un indiretto favore all'ibrida coalizione rosso-gialla, che ha individuato la Sardegna come inconsapevole “cavia” dell'esperimento campo largo».

(Unioneonline/E.Fr.)

