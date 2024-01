«Il vostro posto è nella coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista: abbiamo fatto finora un importante percorso comune e dobbiamo continuare a farlo insieme». Così, da Olbia, in occasione del Congresso provinciale di Fratelli d'Italia Gallura, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato di Fratelli d’Italia alle Regionali del prossimo 25 febbraio.

Un nuovo appello lanciato a Lega e Psd’Az, sinora fermi sulla ricandidatura di Christian Solinas, per chiedere loro sostegno in nome dell’unità della coalizione di centrodestra.

Ma dal palco di Olbia Truzzu si è rivolto anche ad Alessandra Zedda, esponente di Forza Italia che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di correre da indipendente, invitandola a mettere la sua «competenza ed esperienza» a disposizione della coalizione: «Il tuo percorso politico all'insegna della coerenza, parla chiaro», ha detto Truzzu nel suo intervento. Aggiungendo: «Perciò, anche nel rispetto della tua storia, il tuo posto è con noi. Una candidatura in solitudine si trasformerebbe in un indiretto favore all'ibrida coalizione rosso-gialla, che ha individuato la Sardegna come inconsapevole 'cavia' dell'esperimento campo largo».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata