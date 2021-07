Sarà canidato alle suppletive della Camera nel collegio uninominale Toscana 12. E ad annunciare la novità che riguarda Enrico Letta è il Pd di Siena al termine della Direzione di questa sera.

“Sono felice del vostro affetto e onorato per la vostra richiesta - ha detto Letta in collegamento con la direzione senese -. La voglio fare sul serio questa campagna elettorale”. E ha aggiunto: "C'è una missione nazionale: dobbiamo vincere per dare un messaggio forte alla Toscana e al Paese e per avere un segretario in Parlamento dove i nostri gruppi parlamentari sono usciti falcidiati dal disastro delle elezioni del 2018 e dalle fughe successive".

"Come Pd – ha sottolineato – noi siamo forti nel Paese e nella proposta politica, ma siamo purtroppo esigui in Parlamento".

Domani Letta completerà il suo percorso ascoltando la Direzione di Arezzo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata