Stato-Regione: in cassa i primi 570 milioni dell'accordo. Intanto ok a un mese di esercizio provvisorioLa manovra entrerà in Aula il 13 gennaio
Via libera dell’Aula all’esercizio provvisorio di bilancio per il mese di gennaio. La manovra entrerà tra i banchi del Consiglio il 13 gennaio, mentre il termine fissato per gli emendamenti da presentare in commissione Bilancio è il 30 dicembre.
L’Assemblea ha approvato con la procedura d’urgenza anche il testo di legge con cui si recepisce la prima tranche del miliardo e quasi quattrocento milioni che lo Stato si è impegnato a corrispondere alla Sardegna nei prossimi quattro anni.
Prima tranche che vale 570 milioni (per sanità e politiche sociali) e che saranno utilizzati nella variazione di bilancio successiva alla manovra, e che arriverà in Consiglio a febbraio.