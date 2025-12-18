Via libera dell’Aula all’esercizio provvisorio di bilancio per il mese di gennaio. La manovra entrerà tra i banchi del Consiglio il 13 gennaio, mentre il termine fissato per gli emendamenti da presentare in commissione Bilancio è il 30 dicembre.

L’Assemblea ha approvato con la procedura d’urgenza anche il testo di legge con cui si recepisce la prima tranche del miliardo e quasi quattrocento milioni che lo Stato si è impegnato a corrispondere alla Sardegna nei prossimi quattro anni.

Prima tranche che vale 570 milioni (per sanità e politiche sociali) e che saranno utilizzati nella variazione di bilancio successiva alla manovra, e che arriverà in Consiglio a febbraio.

