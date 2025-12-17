Non c’è tempo per approvare la legge Finanziaria regionale entro la scadenza “naturale” del 31 dicembre.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, ha deliberato l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un mese. Lo fa sapere la Regione in una nota sulle delibera approvate dall'esecutivo.

L'iter della manovra sta proseguendo nelle commissioni del Consiglio regionale ma i tempi sono stretti e i ponti natalizi vicini. Se la Finanziaria venisse approvata prima di metà gennaio potrebbe non esserci bisogno di utilizzare questo provvedimento che dovrà passare al vaglio dell'Aula.

L’ultima manovra era stata approvata ad aprile, con quattro mesi di ritardo.

Le polemiche, immancabili, arrivano dall’opposizione: «È da ottobre che il Campo Largo fa annunci roboanti promettendo l'approvazione della finanziaria entro il 31 dicembre», attacca Fausto Piga da Fratelli d’Italia, «ma ancora una volta si perde tempo e si arriva in ritardo alle scadenze a causa del pressappochismo e delle divisioni in maggioranza».

La Giunta ha licenziato la manovra a metà novembre, «c'era tutto il tempo per approvare la finanziaria in modo puntuale», ricorda il meloniano, «ma il Campo Largo ha perso tempo con i litigi interni e pianificato un'agenda politica sbagliata».

