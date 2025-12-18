L’interim di Alessandra Todde all’assessorato alla Sanità non sarà breve. La presidente della Regione - oggi ascoltata in commissione sesta sulle parti di competenza della manovra e sul programma per abbattere le liste d’attesa - non lo dice chiaramente. Ma è difficile prevedere una durata ridotta del doppio ruolo, soprattutto alla luce degli impegni annunciati oggi da assessora.

«Il mio interim? È inutile interrogarsi sulla durata, ci si deve concentrare sull’efficacia dell’azione politica», ha spiegato al termine dell’audizione, «in questo momento c’è la necessità di un cambio di passo. Che non significa non riconoscere il lavoro importante fatto dall’assessore Bartolazzi. Ora però c’è più ad ampio respiro all’ordine del giorno un tema organizzativo, di raccordo rispetto al lavoro che devono fare le singole Asl, rispetto ad Ares e all’assessorato». Per questo, ha aggiunto, «serve un input politico molto forte e delle risposte da dare ai sardi che nel frattempo hanno problemi evidenti a tutti. Il mio impegno diretto è legato a questo, a sovrintendere a una nuova organizzazione». Poi arriverà «il nuovo impegno dei direttori generali. Per me la cosa importante è far capire che c’è una intesa rispetto a un lavoro che deve essere fatto a tutto tondo. Abbiamo sofferto spesso per il fatto che le strutture non parlano tra loro, per il fatto che le liste d’attesa non sono integrate, e per il fatto che ci sono mondi che lavorano a silos. Il fatto che non abbiamo ancora un piano sanitario regionale da cui poter attingere per la programmazione è uno dei temi di discussione, credo che serva un impegno interassessoriale da parte della presidente, motivo per cui ho assunto l’interim».

Oggi e domani la commissione esaminatrice farà i colloqui ai candidati alle direzioni generali. «La commissione sta lavorando, l’elenco sarà reso disponibile nei prossimi giorni e provvederemo al più presto alle nomine». Una volta fatte, però, non è detto che Alessandra Todde lascerà l’interim

© Riproduzione riservata