La 107 passa indenne la prova del Consiglio dei ministri.

Entrata in vigore oltre un mese fa, approvata dopo sessanta giorni di scontri duri in Aula, la “legge poltronificio” - così soprannominata dall’opposizione – è stata inserita tra i provvedimenti delle Regioni che il Governo ha deciso di non impugnare.

La legge sugli staff e sulla riorganizzazione della presidenza della Regione ha già prodotto i primi effetti: lo spoils system interno da attuare entro i trenta giorni dall’entrata in vigore e costato il posto a cinque direttori generali (Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Industria, Enti locali, Turismo, Centrale di Committenza), la revoca dei contratti di tutti i giornalisti dell’Ufficio stampa della Giunta, la delibera di nomina del segretario generale della Regione.

