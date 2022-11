La nuova Giunta regionale supera lo scoglio della legge Omnibus e si appresta a lavorare a testa bassa per il poco tempo restante della legislatura.

Nel febbraio del 2024, cioè tra circa un anno e tre mesi, i sardi infatti saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio regionale.

Il presidente Christian Solinas, in aula per il dibattito sull’Omnibus, ha spiegato alcune priorità del suo esecutivo per i prossimi mesi.

