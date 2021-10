Amministrative in Sardegna, ecco i sindaci eletti nei 35 Comuni con un unico candidato in corsa contro il quorum.

Sud Sardegna:

BARRALI

DECIMOPUTZU

PAULI ARBAREI

SAN NICOLÒ GERREI

SANT’ANDREA FRIUS

SELEGAS

TURRI

VILLANOVAFORRU

VILLAPERUCCIO

VILLASALTO

Provincia di Oristano:

BARADILI

BONARCADO

CUGLIERI

MARRUBIU

NURECI

RUINAS

SCANO DI MONTIFERRO

SALARUSSA

TRAMATZA

Provincia di Nuoro:

BAUNEI

BELVÌ – Eletto Maurizio Cadau

Dopo un anno di commissario, Belvì ha il suo sindaco. Sono bastate le poche ore dalle 7 a metà pomeriggio di domenica per permettere a Maurizio Cadau, 37 anni, di superare l’unico ostacolo che aveva di fronte a sé, il quorum dei 209 votanti (per questo calcolo non si contano gli iscritti all’Aire). La sua lista “Insieme per Belvì”, una scommessa composta principalmente da giovani, ha convinto la popolazione già nella prima giornata di elezioni. (Daniela Melis)

BORORE

GADONI

LOCULI

ORANI

OROSEI

OVODDA

SILANUS

TALANA

TRIEI

Provincia di Sassari:

ALÀ DEI SARDI

ARDARA

MONTELEONE ROCCA DORIA

MUROS

NUGHEDU SAN NICOLÒ – Rieletto Michele Carboni

Michele Carboni (foto concessa)

Obiettivo quorum raggiunto per Michele Carboni che sarà sindaco di Nughedu San Nicolò per altri cinque anni. "Sono contento perché è andato tutto bene - le sue prime parole -. Un grande segno di unione da parte della comunità". (Antonio Caria)

