Cambi di casacca, nuovi ingressi in maggioranza e il Psd’az che a meno di un anno dalle elezioni comunali sconvolge la geografia politica nel Comune di Selargius e crea il primo gruppo sardista nel Consiglio di piazza Cellarium. Una manovra politica battezzata ieri in un hotel della città con i vertici regionali dei Quattro Mori: il governatore Christian Solinas, presente in qualità di segretario nazionale del partito, e l’assessore al Turismo Gianni Chessa. E i quattro esponenti del nuovo gruppo del Psd’az, tre consiglieri e un assessore: Paolo Schirru, quattro anni all’opposizione, così come Gigi Piras, eletto con il centrosinistra, insieme ai due ormai ex Riformatori Riccardo Cioni - attuale assessore al Turismo - e Andrea Colombu, entrambi in maggioranza da inizio consiliatura.

Il nuovo gruppo assicura il sostegno al sindaco Gigi Concu e alla maggioranza.

“Selargius è una città strategica che può e deve avere un ruolo di peso nei servizi per l’hinterland, la rappresentanza consiliare e in Giunta dei sardisti darà un aiuto importante in questo senso”, ha detto il governatore Solinas. Intanto si pensa già alle Amministrative del 2022. “Da parte del Psd’az ci sarà un contributo fondamentale su tutti i temi principali”, ha aggiunto Solinas, “dall’urbanistica allo sport, dalla cultura al lavoro, argomenti sul quale abbiamo tanto da dire. La città”, ha assicurato il segretario del Psda'z, “potrà contare su un’attenzione particolare della Regione che vuole investire e scommettere su questo territorio”.

© Riproduzione riservata