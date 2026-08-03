Schlein avverte Conte: «Non funziona così, prima il programma poi le primarie»«Chi vince guida tutta la coalizione». Il leader M5S nei giorni scorsi aveva detto: «Il nodo sulle armi all’Ucraina lo scioglieremo alle primarie, decideranno i cittadini»
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«Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito».
Così Elly Schlein risponde alla giornalista del Tg3 che le chiede di commentare le parole del leader del M5S Giuseppe Conte. «Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi - prosegue Schlein - concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario, per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori».
Il presidente del M5S aveva creato tensioni nel campo largo e sfidato il Pd, dichiarando che il suo partito non avrebbe più votato provvedimenti per aiuti militari all’Ucraina, e aggiungendo: «Il nodo sulle armi all’Ucraina lo scioglieremo con le primarie, faremo decidere agli italiani».
(Unioneonline)