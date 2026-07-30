Dopo un anno e mezzo sotto la guida del segretario Michele Ennas, eletto a gennaio 2025 dopo un periodo di commissariamento, nella Lega in Sardegna torna un commissario: si tratta di Alberto Di Rubba. È stato nominato dal segretario federale Matteo Salvini che gli ha anche assegnato i poteri del Consiglio Direttivo regionale, «con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza e l'azione del partito nell'Isola».

La nomina è stata presentata ufficialmente oggi nel corso della riunione del direttivo regionale della Lega Sardegna, alla presenza del vicesegretario Federale Claudio Durigon. «La nomina di Alberto Di Rubba rappresenta una scelta condivisa con Michele Ennas, che mette a disposizione della Sardegna una figura di grande esperienza politica», dice Durigon in una nota, «colgo inoltre l'occasione per ringraziare Michele Ennas per l'impegno, la dedizione e l'ottimo lavoro svolto alla guida del movimento in Sardegna, che continuerà affianco a Di Rubba».

«Ho chiesto personalmente un supporto alla segreteria federale per affrontare al meglio le prossime sfide politiche e organizzative della Lega in Sardegna», spiega Ennas, «sono certo che Alberto Di Rubba sia la persona giusta per accompagnare questa nuova fase del movimento».

«Voglio ringraziare Matteo Salvini per la fiducia accordatami e Claudio Durigon per il costante sostegno», dichiara Di Rubba, «assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza che la Sardegna riveste per la Lega e della qualità del lavoro svolto finora sul territorio. L'obiettivo è consolidare il percorso di crescita del movimento, rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e continuare con Ennas e tutti i militanti a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini sardi».

(Unioneonline)

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