«Portare con maggiore attenzione i temi dell’insularità in Europa: questo è l’impegno che prendiamo con i nostri candidati».

L’ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein appena sbarcata a Cagliari per un tour elettorale che si chiuderà stasera. «Ieri al Senato abbiamo presentato emendamenti che vanno in questa direzione, cioè rafforzare il fondo per gli svantaggi dell’insularità - ha aggiunto -, una delle grandi battaglie è denunciare l’inerzia del governo regionale precedente sul fronte della continuità territoriale aerea, una questione che va affrontata soprattutto a Bruxelles spiegando la situazione che i sardi si trovano ad affrontare ogni volta che si vogliono spostare verso l’Isola e verso il Continente».

Insomma, «servono politiche su misura di chi vive nelle Isole».

Per quanto riguarda la questione degli speculatori dell’energia che mettono a rischio il territorio sardo: «Serve una programmazione regionale mancata in questi anni da parte del governo di destra e che da subito la nuova Giunta vuole affrontare, non certo per frenare lo sviluppo ma per decidere assieme il dove e il quando con criterio e con la programmazione regionale, avendo cura che i benefici di questa conversione ecologica ed energetica siano trasferiti presso le comunità locali».

