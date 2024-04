Un addio indolore. È quello di Giuliano Chessa che lascia la maggioranza in consiglio comunale a Sassari per trasmigrare in Fratelli d'Italia e nel gruppo misto di minoranza. Stamattina nella sede di FdI in piazza Azuni l'ufficialità del passaggio alla presenza della senatrice meloniana Antonella Zedda, della deputata e coordinatrice provinciale del partito Barbara Polo e del referente cittadino Luca Babudieri.

«Lunedì - dichiara Chessa, professione avvocato - ho annunciato al sindaco e al presidente del consiglio comunale l'uscita dalla maggioranza. In ogni caso assicuro la regolarità dei lavori in Aula». Il legale era il primo dei non eletti di Prima Sassari, lista civica tra le vincitrici del progetto guidato da Nanni Campus nel 2019. «Vado nel gruppo di minoranza anche perché i Civici hanno deciso di correre da soli con Nicola Lucchi».

Poi il 48enne si sofferma sulle sue imminenti azioni politiche: «Chiederò a che punto siamo con l'intitolazione della piazza a Sergio Ramelli, mozione approvata nel 2021 e ancora non attuata». Nell'occasione odierna si è parlato delle prossime comunali e della candidatura a sindaco per il centrodestra di Gavino Mariotti. «Il rettore- riferisce Zedda- sta avviando le interlocuzioni per le liste ed è stato anche contattato da qualcuno che si stava proponendo da primo cittadino e ora vuole entrare in coalizione". Intanto si spera che i sardisti rientrino nello schieramento del centrodestra. "Ci contiamo- commenta Polo- ma sta per iniziare il loro congresso e non ci immischiamo nelle vicende degli altri partiti».



