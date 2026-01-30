Giovanni Dessole lascia il consiglio comunale di Sassari. L’esponente dei Progressisti ha annunciato oggi, durante i lavori dell’aula consiliare, di abbandonare in anticipo il mandato per andare a ricoprire l'incarico di portavoce nella Città Metropolitana di Sassari.

«La mia nuova dimensione lavorativa - ha affermato - non incompatibile sulla carta con il ruolo di consigliere comunale, mi ha spinto a ritenere opportuno fare un passo indietro, potendo così interpretare con la più assoluta indipendenza il ruolo che assumerò, dedicandogli le energie e il tempo che richiede».

Al suo posto, come prima dei non eletti, entrerà Barbara Bindi, già dalla prossima seduta del consiglio comunale.

