Sassari, Giovanni Dessole (Progressisti) lascia il consiglio comunaleRicoprirà l’incarico di portavoce nella Città metropolitana. Al suo posto, come prima dei non eletti, entrerà Barbara Bindi già dalla prossima seduta del consiglio comunale
Giovanni Dessole lascia il consiglio comunale di Sassari. L’esponente dei Progressisti ha annunciato oggi, durante i lavori dell’aula consiliare, di abbandonare in anticipo il mandato per andare a ricoprire l'incarico di portavoce nella Città Metropolitana di Sassari.
«La mia nuova dimensione lavorativa - ha affermato - non incompatibile sulla carta con il ruolo di consigliere comunale, mi ha spinto a ritenere opportuno fare un passo indietro, potendo così interpretare con la più assoluta indipendenza il ruolo che assumerò, dedicandogli le energie e il tempo che richiede».
Al suo posto, come prima dei non eletti, entrerà Barbara Bindi, già dalla prossima seduta del consiglio comunale.