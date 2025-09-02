Fratelli d’Italia contro la lista unica per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Sassari. La posizione del partito è quella di mantenere la postura dell’opposizione al Campo Largo e a quello che viene ritenuto un sistema di potere in auge da vent’anni in città.

E il fatto che Nizzi, per la Gallura, sia a capo di un listone unico non viene ritenuto un argomento perché le situazioni tra le due province sarebbero, a parere dei meloniani, molto diverse. Ma FdI non può scegliere in autonomia, i legami con gli alleati vanno mantenuti e 5 consiglieri su 14 spettano comunque all’altra metà del cielo politico, composta da Forza Italia, Riformatori, Lega e le varie anime civiche che supportano comunque il centrodestra. Sul “no” vi è sintonia con la Lega ma non con le altre formazioni, anche se Forza Italia sarebbe combattuta tra le due opzioni.

È chiaro che il Campo Largo ha tutto l’interesse a mostrare un’armonia intorno alla figura di Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, e di diritto presidente della Città Metropolitana. Una sintonia che verrebbe a mancare nel caso di un “niet” condiviso dalla minoranza che però attraversa ancora una fase dialogante, accelerata dalle ore contate per la presentazione delle liste, il 9 settembre. La “quadra” potrebbe essere trovata già tra oggi e domani e, nel caso spuntasse il via libera al “sì”, Fratelli d’Italia dovrebbe adeguarsi.

