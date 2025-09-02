Sassari, elezioni Città Metropolitana: Fdi contro la lista unicaMa i meloniani potrebbero essere costretti ad adeguarsi, decisione attesa nelle prossime ore
Fratelli d’Italia contro la lista unica per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Sassari. La posizione del partito è quella di mantenere la postura dell’opposizione al Campo Largo e a quello che viene ritenuto un sistema di potere in auge da vent’anni in città.
E il fatto che Nizzi, per la Gallura, sia a capo di un listone unico non viene ritenuto un argomento perché le situazioni tra le due province sarebbero, a parere dei meloniani, molto diverse. Ma FdI non può scegliere in autonomia, i legami con gli alleati vanno mantenuti e 5 consiglieri su 14 spettano comunque all’altra metà del cielo politico, composta da Forza Italia, Riformatori, Lega e le varie anime civiche che supportano comunque il centrodestra. Sul “no” vi è sintonia con la Lega ma non con le altre formazioni, anche se Forza Italia sarebbe combattuta tra le due opzioni.
È chiaro che il Campo Largo ha tutto l’interesse a mostrare un’armonia intorno alla figura di Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, e di diritto presidente della Città Metropolitana. Una sintonia che verrebbe a mancare nel caso di un “niet” condiviso dalla minoranza che però attraversa ancora una fase dialogante, accelerata dalle ore contate per la presentazione delle liste, il 9 settembre. La “quadra” potrebbe essere trovata già tra oggi e domani e, nel caso spuntasse il via libera al “sì”, Fratelli d’Italia dovrebbe adeguarsi.