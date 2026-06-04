«Alessandra Todde non sta governando». Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale per l’organizzazione del partito, ha inaugurato oggi a Sassari la nuova sede di FdI. Una tra le tappe sarde dell’onorevole venuto a sostenere i candidati a sindaco di Porto Torres e La Maddalena. Durante il punto stampa Donzelli si è soffermato anche su quanto accade a livello regionale.

«L’esecutivo Todde non sta funzionando. L’obiettivo che ha avuto lei dalla selezione è stato mantenere una poltrona nonostante che non avesse, a tutti gli effetti, il diritto di mantenerla. Lei ha forzato, a differenza degli slogan sempre portati avanti dal Movimento 5 stelle, per mantenere la poltrona e sta forzando quelle che sono le norme».

Uno sguardo poi a quanto sta accadendo in casa FdI. «Stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale con il partito, anche grazie ovviamente al coordinamento di Francesco Mura, che sta sta portando avanti risultati importanti». Sul valore da dare alle amministrative. «Quello del bene dei cittadini- afferma- Non cerchiamo mai di trarne un dato nazionale, che vedremo alle prossime elezioni politiche. Non faremo l’errore della sinistra a Venezia dove, secondo loro, si sarebbe dimostrato quanto la gente fosse adirata con la Meloni. E invece abbiamo vinto noi». «Noi ci impegniamo alle amministrative- chiarisce- per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini senza volerci sopra speculare politicamente».

Sulla sconfitta di Paolo Truzzu due anni fa alle Regionali. «Non era il cavallo sbagliato. Ha fatto bene il sindaco, secondo me, ma i risultati del suo lavoro si vedranno nel tempo. In quel momento forse la scelta non è stata strategica perché ancora non si vedevano i benefici del suo lavoro a Cagliari».

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