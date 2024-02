Un addio non indolore. È quello di Gianfranco Meazza, ex vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Sassari che ieri ha presentato le dimissioni.

«Il sindaco mi ha chiesto di rimettere le deleghe», spiega Meazza, di professione avvocato, e noto come uno dei fedelissimi del primo cittadino Nanni Campus fin dai tempi del primo mandato, nel 2000, a Palazzo Ducale. A provocare la decisione la partecipazione di Meazza alla presentazione della candidatura per le regionali di Francesca Masala, tra l'altro ex componente di giunta e dimissionaria qualche settimana fa.

«Mi sembra assurdo - afferma Meazza - che non si possa apprezzare in pubblico una persona che si stima». Ma Campus aveva dato delle “prescrizioni” ai suoi assessori, così le definisce l'ex vicesindaco, proibendo di fatto la partecipazione attiva ai vari eventi di campagna elettorale.

«Il veto era sull’adesione ai partiti, io però non mi trovavo lì per sostenere una formazione politica ma solo come invitato». La presenza dell'avvocato è stata però giudicata non opportuna: «Mi pare un'esagerazione - dichiara Meazza - ma per ragioni di correttezza ho lasciato l'incarico».

Ma lo stesso Campus è stato avvistato a due kermesse elettorali, e Meazza lo fa notare. «A me sembra che ci siano due pesi e due misure, visto che lui ha partecipato in prima fila alle presentazioni del candidato governatore Paolo Truzzu e di Antonello Peru con Sardegna al Centro 2020».

Il divorzio sarebbe avvenuto “in modo educato”: «Bisogna però ascoltare di più, anche nel dissenso si può trovare un punto d'incontro». «Eccesso di rigore» quindi quello di Campus che ha messo a nudo «una visione diversa delle cose» tra i due politici. E Meazza, al momento del congedo, ricorda i risultati di quasi 5 anni di consiliatura: «Ho dato un contributo prezioso con, ad esempio, opere come il Pinqua e quelle per il rischio idrogeologico, quando ero assessore alle Infrastrutture e Mobilità, e nell'ultimo incarico con l'impegno sul sociale. Voglio ringraziare le strutture». Su una futura avventura politica, tra quattro mesi sono in programma le prossime comunali, Gianfranco Meazza non si esprime. Nel frattempo è stato sostituito come vicesindaco da Antonello Sassu, assessore all'Ambiente e, gira voce, possibile candidato per la poltrona di primo cittadino.

© Riproduzione riservata