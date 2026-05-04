I cittadini parlano di un testa a testa, per capire se sarà così bisogna però attendere giugno. Il Comune di Santa Giusta, dove i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, sarà nuovamente governato da chi conosce bene l'aula consiliare. In campo ci saranno due liste.

Una sarà capeggiata dall'ex sindaco Antonello Figus, 67 anni, attualmente seduto tra i banchi della minoranza e presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Figus, uscito allo scoperto già da tempo, ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati: dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020.

L'altra lista invece sarà capeggiata dall'attuale sindaco, Andrea Casu, 57 anni, che oggi ha annunciato la sua partecipazione alle prossime elezioni.

«Abbiamo chiuso la lista già da tempo - annuncia Casu - e venerdì mattina presenteremo tutta la documentazione in Comune. Ho deciso di ricandidarmi per portare avanti i progetti avviati, ma soprattutto per sfruttare tutte le risorse che in questi ultimi anni siamo riusciti ad ottenere con non poca fatica».

Con l'attuale sindaco Casu ci sarà quasi tutta la sua squadra attuale. Dei nove componenti della maggioranza, otto si presenteranno di nuovo. Poi ci saranno altri volti nuovi. «Subito dopo aver depositato la lista presenterò al paese tutti i componenti».

Casu dice di non temere il suo sfidante: «Nessuna paura, ci mancherebbe. Una cosa è certa, però: in questi anni di governo abbiamo cercato di fare il possibile per il bene della comunità con le risorse economiche e umane di cui disponevamo».

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