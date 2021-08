Saranno probabilmente due le liste che si contenderanno il Comune di San Vito nelle prossime elezioni amministrative di inizio ottobre.

Si ricandida il sindaco uscente Marco Siddi. Sicura la candidatura anche di Alberto Cuccu, medico al Policlinico di Monserrato, consigliere uscente che si propone per la carica di sindaco con la lista Prospettiva San Vito.

Marco Siddi dice che si ripresenterà con una lista di nomi nuovi dopo cinque anni positivi e con l'obiettivo di ultimare il programma della sua Giunta uscente e di proporre nuovi interventi per il rilancio di un paese dalle mille prospettive.

In una nota di Prospettiva San Vito, si legge invece che "uno degli obiettivi è quello di coinvolgere tutti i cittadini in un percorso di crescita e sviluppo della nostra comunità, basato su un confronto continuo e una partecipazione attiva alle scelte amministrative.

In questi mesi abbiamo creato dei tavoli di approfondimento in cui ci siamo confrontati su alcuni temi che coinvolgono il nostro paese, gettando le basi per una discussione più ampia, e partendo dal presupposto di metterci a disposizione, con spirito di servizio, di tutta la popolazione: ognuno con le proprie competenze e bagaglio esperenziale”.

Le due liste sarebbero pronte. Non sarebbe da escludere un terzo schieramento.

