Non è un segreto, a Salvini è sempre piaciuto il Viminale. Proprio da ministro dell’Interno del Governo Conte I aveva portato la Lega al suo massimo storico. E ora che è stato assolto nel processo sul caso Open Arms torna alla carica.

«Il ministro dell'Interno l'ho fatto e penso discretamente. Adesso l'assoluzione toglie le scuse soprattutto alla sinistra che diceva 'no Salvini non può occuparsi di immigrazione, di sicurezza, di interni' perché ero sotto processo. Ho tante cose da portare avanti al ministero dove sono però sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello ed importante. Matteo Piantedosi ha tutta la mia fiducia, poi ragioneremo sia con Giorgia sia con lui».

Queste le dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega lasciando il Senato dopo il voto sulla manovra. «Quando uno fa il ministro dell’Interno e si occupa della sicurezza degli italiani per una volta, gli rimane dentro tutta la vita. Ho portato risultati positivi che ricordo con estrema gioia ed estremo orgoglio. Se ne ho parlato con Giorgia Meloni? No».

Secondo alcuni retroscena proprio la premier sarebbe contraria a un ritorno di Salvini al Viminale, ricostruzioni che il leghista bolla come «poco attendibili, come le notizie sul calciomercato del Milan».

Ma una sorta di altolà alle mire di Salvini arriva proprio da un importante esponente di Fratelli d’Italia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari: «Il rimpasto non è all’ordine del giorno, non se n’è mai parlato e non c’è necessità. Salvini al Viminale? Non c’è preclusione su nulla, ma un rimpasto si fa quando l’attività del governo ne troverebbe giovamento e ad oggi non mi sembra ci sia questa esigenza. Piantedosi è un ottimo ministro».

