Il rimpasto annunciato all'ultimo vertice di maggioranza dal presidente della Regione Christian Solinas provoca un nuovo strappo.

Il leader dell'Udc Giorgio Oppi ha dichiarato che il gruppo non parteciperà ai lavori dell'Aula in programma giovedì 3 per "dimostrare - spiega - che la nostra presenza è determinante, noi ci atteniamo scrupolosamente alle dichiarazioni del presidente Solinas e chiediamo che nei tempi più rapidi possibili si possa avere un quadro generale diverso sulla base della rappresentatività".

L'Udc ha sette consiglieri e un solo assessore, e da tempo preme per una compensazione.

Dopo le parole di Solinas il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, aveva fatto notare che "il rimpasto non è in agenda", che "le priorità non sono le poltrone ma il benessere dei cittadini sardi e dei turisti che visiteranno l'Isola", e che "se anche si profilasse l'ipotesi di un rimpasto, a beneficio di chi fa strane fantasie, la Lega conferma i suoi tre assessori".

"Parlano di poltrone, ma le hanno prese loro", accusa Oppi, ribadendo che è arrivato il momento di fare chiarezza nel centrodestra.

