«Utilizzare le graduatorie in scadenza è un dovere, non un’opzione». È questo il messaggio lanciato da Fratelli d’Italia, che ha presentato una proposta di legge per prorogare di 12 mesi – fino al 31 dicembre 2026 – le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici del sistema Regione Sardegna.

A farsi portavoce dell’iniziativa è il vicecapogruppo in Consiglio regionale, Fausto Piga, primo firmatario del testo depositato.

«Troppo spesso la Regione e gli enti strumentali ignorano queste graduatorie – ha dichiarato Piga – ma il loro utilizzo rappresenta un risparmio in termini di tempo e risorse pubbliche. Soprattutto, permetterebbe di rispondere con tempestività alla carenza di personale che affligge molte strutture».

La proposta arriva in un momento in cui numerosi uffici dell’amministrazione regionale, ma anche enti, agenzie e strutture sanitarie, devono fare i conti con una significativa riduzione degli organici.

Il partito chiede dunque un intervento normativo per evitare che centinaia di idonei vengano esclusi dalla possibilità di essere assunti, nonostante abbiano superato una selezione pubblica.

Il provvedimento riguarda in particolare le graduatorie derivanti da concorsi banditi dalla Regione, dagli enti e agenzie del sistema Regione, da Ares, dalle aziende sanitarie locali, ospedaliere e ospedaliero-universitarie.

«Ci auguriamo – ha concluso Piga – che tutta la maggioranza condivida questa battaglia, che non è solo politica, ma di buon senso amministrativo. Non si può ignorare chi ha già dimostrato di avere i requisiti per lavorare nella pubblica amministrazione».

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata