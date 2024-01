Entro questa sera, alle 20, dovranno essere concluse le operazioni di deposito delle liste da parte dei partiti che si candidano alle Regionali del 25 febbraio. Già ieri, prima giornata utile, il Pd ha presentato tutti gli elenchi, mentre FdI doveva ancora portare quelli per i collegi di Cagliari e Sassari. La Dc di Cuffaro potrebbe rinunciare. Cresce l'attesa per i nomi del Psd'Az che invece arriveranno oggi.

Ieri, la prima ad arrivare alle otto in punto in tribunale a Cagliari è stata la delegazione di Liberu, una delle sigle della Coalizione sarda per Renato Soru presidente. Alle 19, il movimento guidato da Giulia Lai aveva ultimato il deposito di otto elenchi a Cagliari (per i collegi di Cagliari, Medio-Campidano e Sulcis-Iglesiente) e nei tribunali di Oristano, Lanusei, Nuoro, Tempio e Sassari. Tra i candidati, Lai a Cagliari ma anche l'ex segretario (e già candidato alla presidenza della Regione nel 2014) Pierfranco Devias. In fila dietro Liberu, sempre per la Coalizione Sarda, i rappresentanti di Vota Sardigna (Irs, Progres, Sardegna chiama Sardegna). In lista, tra gli altri, Gavino Sale. Mattinieri anche i Riformatori con la presidente del partito Mara Lai.

(ro.mu.)

Tutti i nomi e i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata