Verso la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Molise.

Francesco Roberti, primo cittadino di Termoli (Campobasso) e presidente della Provincia di Campobasso, ancora avanti al suo diretto competitor Roberto Gravina (coalizione progressista), suo omologo del capoluogo di regione, sin dalle prime ore dall'avvio degli scrutini. Terzo candidato era Emilio Izzo con la lista civica “Io non voto i soliti noti”.

«Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti – ha detto Roberto Gravina – Nell'altra coalizione evidentemente hanno costruito un'alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque, è un progetto che deve avere un seguito».

«Il nostro primo pensiero è per Silvio Berlusconi: è la prima volta che andiamo alle urne nel suo ricordo e direi che il centrodestra unito lo ha onorato come si deve - ha commentato Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia – Come Forza Italia abbiamo coraggiosamente puntato su Francesco Roberti, candidato che ho sostenuto personalmente, un amministratore concreto, capace e amato dalla sua gente. Con lui, come dice il suo slogan, il Molise è in buone mani. Questo voto ha un significato nazionale: il Governo Meloni e il centrodestra continuano a godere di ottima salute. Al centrosinistra auguriamo 10, 100, 1000 elezioni con Elly Schlein e Giuseppe Conte come leader: sono i nostri migliori alleati».

