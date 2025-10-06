In Calabria si profila la riconferma di Roberto Occhiuto a presidente della Regione.

Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, il governatore uscente, candidato del centrodestra, si attesta su una forbice tra il 59 e il 63%.

Lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, si ferma tra il 35.5 e il 39.5%.

Per gli instant poll di Swg per La 7, Occhiuto è fra il 58 e il 62% e Tridico fra il 37% e il 41%. 

