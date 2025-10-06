le elezioni
06 ottobre 2025 alle 15:39aggiornato il 06 ottobre 2025 alle 15:46
Regionali in Calabria, exit poll: il centrodestra con Occhiuto in netto vantaggioPasquale Tridico (csx) sotto di oltre quindici punti per Opinio Rai
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In Calabria si profila la riconferma di Roberto Occhiuto a presidente della Regione.
Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, il governatore uscente, candidato del centrodestra, si attesta su una forbice tra il 59 e il 63%.
Lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, si ferma tra il 35.5 e il 39.5%.
Per gli instant poll di Swg per La 7, Occhiuto è fra il 58 e il 62% e Tridico fra il 37% e il 41%.
- IN AGGIORNAMENTO -
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata