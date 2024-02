«Posso promettervi che se vinco mi tingo una ciocca di capelli coi colori della Sardegna».

Lo ha dichiarato Alessandra Todde, candidata governatrice della Sardegna per il Campo Largo, ai microfoni di Rai Radio 1.

Intervistata da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti, Todde, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora”, si è detta ottimista sul risultato del voto e ha smentito il “rivale” Renato Soru, candidato della Coalizione Sarda: «Dice che arriverò terza? Si deve caricare e cercare di convincersi, io sono un ingegnere e vi posso dire che è impossibile che non ci sia altro che le due coalizioni principali. Mi spiace per lui ma non lo vedo al posto mio o di Truzzu. Come finirà? Con la prima donna alla guida della Sardegna».

Ancora, ha aggiunto Todde, a proposito della percentuale necessaria per vincere: «Penso che bisognerà arrivare al 40%».

Infine, con chi andrebbe a cena tra Soru e Truzzu, suoi sfidanti? «A cena con nessuno dei due, al limite prenderei un caffè con entrambi».

