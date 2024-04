È stata del 49,80% degli aventi diritto al voto l'affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata, per cui si è votato domenica e lunedì, con i seggi chiusi alle ore 15. Nel 2019, quando si votò solo la domenica, era stata del 53,52.

Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45%.

Staccato Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell'1-3%.

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata